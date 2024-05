Charlotte Sands - Can We Start Over? - VIP Upgrade

Charlotte Sands hat sich schon in jungen Jahren mit Musik beschäftigt und schreibt und performt ihre eigene Musik, seit sie neun Jahre alt ist. Beeinflusst von einer Mischung aus akustischem Geschichtenerzählen und kraftvollen Pop-Rock-Performances ist Sands eine völlig unabhängige Künstlerin geblieben, die in den USA über 15 Wochen lang in den Top-40-Radio-Charts vertreten war und sich mit Nominierungen als „Breakthrough Artist“ und einem Sieg bei den Londoner Heavy Music Awards fest etabliert hat. Nach Auftritten mit renommierten Bands wie My Chemical Romance und 5 Seconds of Summer ist sie ständig auf Tournee rund um den Globus. Ihr Debütalbum „can we start over?“ symbolisiert ihr persönliches und berufliches Wachstum und verbindet introspektive Texte mit dynamischer Live-Energie. Das Album spiegelt Sands‘ aktuelle Identität und Erfahrungen wider. Während sie kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums steht, ist Sands voller Vorfreude. „Ich hoffe, dass dieses Album Stärke, Selbstvertrauen und Kraft in der Verletzlichkeit vermittelt“, sagt sie. „Es fühlt sich an, als würde ich mir selbst einen Spiegel vorhalten und spiegelt genau wider, wie ich mich in dieser Phase meines Lebens fühle. Ich fühle mich sicherer in dem, was ich als Person und als Künstlerin bin, als jemals zuvor.“