Chief Dada Live - Gin & Heartbreaks Show

Erlebe eine unvergessliche Nacht voller Rhythmus, Farbe und Leidenschaft beim Albumrelease Konzert von Chief Dada und der sensationellen "The Highlies" Band, die Afrofusion mit modernen Elementen verbindet. Chief Dada liefert eine elektrisierende Performance, die zum Tanzen, Mitsingen und Feiern einlädt. Das Konzert findet am 01.06. im Veedel Club in Köln statt, einem gemütlichen und stilvollen Ort perfekt für Live-Musik. Die Show beginnt um 18:00 Uhr und endet um 21:40 Uhr, also genug Zeit, um sich von verschiedenen Künstlern wie Asante Jr., Chino, Junior Carl, Mana, Pastoe, Callmetrav und Triple D mitreißen zu lassen. Die Kapazität ist auf 200 Personen begrenzt, also sei schnell und sichere dir dein Ticket auf Eventim für dieses musikalische Highlight. Verpasse nicht die einmalige Gelegenheit, das Brandneue Album von Chief Dada & The Highlies live zu erleben. Sie sind mehr als nur eine Band, sie sind eine Explosion! Tauche ein in die Welt der afrikanischen Rhythmen und modernen Klänge, und erlebe eine Nacht voller Energie und Musikgenuss. Sichere dir dein Ticket und sei Teil dieses unvergesslichen Konzertabends im Herzen von Köln.