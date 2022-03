Christina Lena Monschau: „Kölsche Tön - Blick zwischen die Zeilen“

Christina L. Monschau beschäftigt sich nicht nur wissenschaftlich mit den Synergien verschiedener Künste, sondern lässt sich auch in der Kunstpraxis vom Wechselspiel zwischen Visuellem und Auditiven inspirieren. Auch in der bunten Kultur und Lebensart der Kölner manifestiert sich eine Art kleines Gesamtkunstwerk, das sich im Liedgut und davon angeregt auch in den Bildern der Ausstellung niederschlägt. Ausstellung von 30.3. bis 28.6. Mo-Fr 9-12h + Mo-Do 14-17h.