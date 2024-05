Das Electro-Funk-Duo Chromeo kommt mit ihrem neuen Album „Adult Contemporary“ im Juni für zwei Shows nach Köln und Berlin! Chromeo sind zurück, und sie haben eine Platte für alle Erwachsenen. „Adult Contemporary“ lautet der Titel ihres neusten Projektes. Der Begriff „Adult Contemporary“, wie man ihn kennen, hat etwas Selbstgefälliges und Softes an sich, auf eine Art von Plissee-Hosen und Zopfstrickpullover. In den Händen von Dave 1 und P-Thugg bekommt der Begriff jedoch eine ganz neue Bedeutung. „Erwachsen“ bedeutet für Chromeo Evolution, Raffinesse und Nuancierung. „Zeitgenössisch“ hingegen steht für die Einzigartigkeit ihres Sounds, der eleganter und durchdachter ist als je zuvor ist.„Adult Contemporary“ ist nach 20-jähriger Bandgeschichte das insgesamt siebte Album des Duos, bestehend aus Dave 1 und P-Thugg. Bekannt sind Chromeo vor allem für ihren analogen Synthesizer-Sound, ihre eingängigen Hooks und ihre ikonischen Visuals, aber auch als unermüdlicher Live-Act, der international ausverkaufte Shows spielt und regelmäßig auf den großen Festivalbühnen auftritt. 2023 spielten Chromeo im Rahmen ihrer „One Nigh – One City“ Tour bereits eine restlos ausverkaufte Show im Berliner Lido. Mit neuer Musik gehen sie nun erneut auf Tour.