Cinepänz 2025

Vom 4. bis 9. Oktober 2025 bringt das Junge Filmfestival Köln / Cinepänz die schönsten Kinder- und Jugendfilme des Jahres auf die Leinwände der Stadt. Win vielfältiges Programm mit aktuellen Lang- und Kurzfilmen, Animations- und Dokumentarfilmen, preisgekrönten Produktionen, Buchverfilmungen, internationalen Festival-Geheimtipps sowie den beliebtesten Highlights der letzten Kinosaison. Das Festivalprogramm richtet sich an Kinder, Jugendliche, Familien, Schulklassen – und an Filmbegeisterte jeden Alters. 04.-09.10., www.cinepaenz.de