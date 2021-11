In den altehrwürdigen Gemäuern des Gotteshauses wartet eine Gesamtinszenierung mit hochkarätigen internationalen ArtistInnen und MusikerInnen unter der Regie von Frédéric Zipperlin und der bewegenden Musik des Komponisten Sergej Sweschinski auf ein neugieriges Publikum. Im Charakter des französischen Nouveau Cirque werden ZuschauerInnen in einen sinnlich, poetischen Weihnachtstraum entführt. Akrobaten, Jongleure, Clowns, Musiker und phantastische Fabelwesen erzählen ihren Weihnachtstraum von Gemeinschaft, Herzenswärme, Freude, Licht, Glanz und Schnee. „Coeur à Coeur“ ist eine Show für alle, die das Träumen noch nicht verlernt haben und die sich schon immer ein himmlisches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie an einem außerordentlich besinnlichen Ort gewünscht haben.