Das traditionelle Radrennen der Domstadt. Sa. 4.6., 9h Einzelzeitfahren in Elsdorf bei Bergheim. So 5.6., 11.30h Radrennen, Inlineskating und Fixie Gear Race. Mo. 6.6., 9h Radrennen in Köln Longerich. Weitere Infos unter www.cologneclassic.de