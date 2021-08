Cologne Jazzweek: Peter Weniger – Martin Sasse Quartett

Diese einmalige Besetzung nimmt das Publikum, mit in ihr Universum von Rhythmus, Poesie, Melodie, Zärtlichkeit und Energie. Die Kompositionen und die ausgewählten Stücke erzählen in ihren Interpretationen eine eigene Geschichte und spannen in ihrer Gesamtheit einen großen Bogen, der ein Stimmungsbild des heutigen Lebensgefühls repräsentiert. Die Musiker, Saxophonist Peter Weniger, Pianist Martin Sasse, der Bassist John Goldsby und der Drummer Hans Dekker sind Meister ihres Fachs.