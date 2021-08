Cologne Jazzweek: VARI präsentiert KøKö

Ein Aufeinandertreffen der Kreativ-Szenen Kölns und Kopenhagens, veranlasst durch das erste Kulturelle Freundschaftsjahr zwischen Dänemark und Deutschland. In verschiedenen Konstellationen finden Konzerte über das Jahr verteilt in beiden Städten statt, die herausragende Stimmen und besondere Entdeckungen der Musikszenen in ihrer kontrastreichen Vielfalt präsentieren.