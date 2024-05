Comedyflash - Die Stand Up Comedy Show

LIVE Stand Up Comedy in Köln!Wir präsentieren euch einen Mix aus erfahrenen Profi-Comedians und den heißesten Newcomern der Kölner Comedy-Szene. Comedyflash, bekannt aus TikTok und Instagram - die junge, authentische Comedyshow.Egal wer an diesem Abend auf der Bühne steht - euch erwartet absolut authentische Stand Up Comedy nach amerikanischem Vorbild!Der Einlass wird bis 5 Minuten nach Showbeginn gewährt.--Location-- QUATER 1, Quatermarkt 1, 50667 Köln