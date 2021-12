Das RJM startet unter dem Titel Counter Images | Gegenbilder eine mehrjährige Reihe, die eine Plattform für eine kollektive, multiperspektivische und dekoloniale Auseinandersetzung mit der fotografischen Sammlung bietet. Ein zentrales Anliegen des Museums ist die Abgabe der Deutungshoheit, um neue Sichtweisen und Perspektiven zu ermöglichen. Mit dem Ausstellungsformat „Gegenbilder | Counter Images“ bietet das Rautenstrauch-Joest-Museum eine Plattform für historische wie zeitgenössische Gegenpositionen zu etablierten Darstellungsweisen „der Anderen“: für Bilder, die damals oder heute verdrängt oder nicht gezeigt wurden. Und für Bilder, die in Form und Inhalt die historischen Fotografien in Frage stellen, ihnen widersprechen oder das Medium selbst reflektieren. Bis 31.5.22. Di-Mi + Fr-So 10-18h, Do 10-20h.