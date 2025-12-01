Cryptobiosis 10.12.2025 20:00 Orangerie-Theater Volksgartenstr. 25, 50677 Köln 29. Oktober 2025 13:40 Eine Koproduktion von Constantin Leonhard und studiobühneköln Zurück zu den Suchergebnissen Info Betreiber StandortOrangerie-Theater Volksgartenstr. 25, 50677 Köln Datum & Uhrzeit 10.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 11.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 12.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.12.2025 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste