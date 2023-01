Darius Heid Trio "live recording"

Die beiden jungen Musiker Darius Heid und Victor Fox haben sich 2015 kennengelernt, und spielen seit dem zusammen im Duo. Ein wichtiges Thema ihrer musikalischen Arbeit ist das Experimentieren mit Texturen, das Forschen nach neuen Klängen und Sounds und neuen Strukturen im Zusammenspiel. Genau aus diesem Grund haben sie den in Köln lebenden Schlagzeuger und Komponisten Etienne Nillesen eingeladen. Nillesen experimentiert mit den natürlichen Klängen der snare drum, testet diese bis an ihre Grenzen, und entwickelt neue Spieltechniken („extended snare drum“). Nun bringen die drei Musiker ihre Klänge zusammen, was zu einem interessanten Austausch und einem spannenden Klangerlebnis führt! Darius Heid – piano, Victor Fox – tenor, Etienne Nillesen – snare drum.