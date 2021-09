Das alte Köln in Farbe

Dieser Film zeigt das unzerstörte Köln der Vorkriegszeit in den schönsten Original-aufnahmen, die es aus der alten Stadt gibt und einer Vielzahl an Neuentdeckungen, die noch nie öffentlich zu sehen waren. In herausragender Bildqualität und zum ersten Mal aufwendig koloriert, in leuchtenden Farben. Es sind die beeindruckenden Früchte aus über 20 Jahren Recherche, die der Kölner Journalist Hermann Rheindorf in aller Welt zusammen getragen hat und hier vor uns ausbreitet: So mischen wir uns zu Kaiser Wilhelms Zeiten am Dom unter die Menschen und bummeln mit Ihnen hautnah über die Hohe Straße, bejubeln Prinz Karneval am Neumarkt, besuchen Kölns ersten Sportplatz oder genießen eine mehr als 100 Jahre alte Kamerafahrt über eine der ältesten Straßen, die es in Köln gibt.