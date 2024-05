Das Original Egerländer Festival 2024

Köln, Kölsch & Blasmusik – das Original Egerländer Festival geht in Runde 3! – am 1. Juni 2024Zungeschnalzen und ausgiebig feiern, das Tanzbein schwingen und im größten Polkachor singen, romantisch die Liebsten umarmen und einfach stundenlang das Leben genießen – und das alles an einem Tag? Zehn Stunden Blasmusik beim Original Egerländer Festival machen’s möglich! Denn Blasmusik in all ihrer Vielfalt vereint die ganze Bandbreite an Emotionen genauso wie Generationen von Fans aus halb Europa am Tanzbrunnen in Köln. Traditionelle Blasmusik auf höchstem Niveau trifft auf Karnevalshits, neue Volksmusik wechselt sich mit modern-hochklassigem Bläsersound und Wirtshausstimmung, das erfolgreichste Blasorchester der Welt steht genauso auf der Bühne wie die Shootingstars der Szene: In der Gute-Laune-Stadt erwartet uns alle ein wahrer Festtag für die Blasmusik!Line Up:Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das OriginalFäaschtbänklerDie kleine Egerländer Besetzung – Das OriginalDa BlechhaufnViera BlechWüdara Musi uvm.