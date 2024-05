Freuen Sie sich auf eine neue Ausgabe "Das Rote Sofa - Ein Kölner Abend", die am 04. Juni 2024 in der renommierten Volksbühne am Rudolfplatz stattfindet!Unsere Gäste:Astro Tim: Der bekannte Wissenschaftsvideoproduzent und Autor wird uns mit seiner Faszination für das Universum begeistern und uns Einblicke in die Welt der Astronomie geben.Hannes Schöner: Der vielseitige Künstler und Musiker wird uns mit seiner Musik und seinen Geschichten aus seinem 40-jährigen Musikkarriere begeistern.Irene Peios: Die talentierte Schauspielerin und Tänzerin wird uns mit ihren Erfahrungen aus der Welt des Tanzes und Theaters verzaubern.Jochen Schmidt: Der erfolgreiche Musical-Komponist und Entertainer wird uns mit seiner Musik und seinen Geschichten aus seinem beeindruckenden Werdegang unterhalten.Jürgen Nimptsch: Der ehemalige Oberbürgermeister von Bonn und engagierte Politiker wird uns Einblicke in seine Karriere und sein Engagement geben.Lisette Reuter: Die Gründerin von Un-Label wird uns mit ihrer Expertise im Bereich Inklusion im Kunst- und Kulturbereich inspirieren.Claudia Daufenbach: Die Prokuristin und Veranstaltungsmanagerin der Kölner Sportstätten wird von ihren spannenden Erfahrungen im Sportbereich erzählen, unter anderem auch von der Arbeit für die Euro 2024.Moderation: Hans-Georg Bögner und Susanne PätzoldMusik: Tobias Hebbelmann und Till MenzerSeien Sie Teil dieses außergewöhnlichen Abends und lassen Sie sich vom "Roten Sofa - Ein Kölner Abend" begeistern. Erleben Sie die einzigartige Mischung aus Musik, Theater, Unternehmertum und öffentlichem Engagement, die das Herz der Kölner Kultur ausmacht. Seien Sie dabei, wenn sich Persönlichkeiten der Kölner Szene versammeln, um ihre Geschichten und Erfahrungen mit Ihnen zu teilen.