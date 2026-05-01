HIER UND JETZT im Museum Ludwig. De/Collecting Memories from Turtle Island

Museum Ludwig Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln

Mit „De/Collecting Memories from Turtle Island“ findet 2026 die elfte Ausstellung in der Reihe HIER UND JETZT im Museum Ludwig statt. Mit der Ausstellungsreihe stellt das Museum Ludwig regelmäßig die eigene Arbeit auf den Prüfstand und hinterfragt die gewohnten Wege des Ausstellungsmachens. De/Collecting Memories from Turtle Island lädt uns dazu ein, Erinnerungen und gesammelte Bilder, Werke wie mentale Repräsentationen, zu überdenken und zu überschreiben. Bis 8.11., Di-Do 10-18h, Fr-So 10-20h

Info

Museum Ludwig

Museum Ludwig/Foto: A.R.

Museum Ludwig Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln
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