Der Architekt Wilhelm Riphahn (1889 -1961) war ein Miterbauer des neuen Köln. Seine Wohnsiedlungen wie die Weiße Stadt in Buchforst setzten Maßstäbe für das Neue Bauen. Spektakulär ist der Bau der Bastei am Rhein. Opern- und Schauspielhaus prägen bis heute die Mitte Kölns. Radtour durch Köln. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

15€