Der etwas andere Kunstkatalog

Die zeigt eine besondere Form von Künstlerbüchern: Von KünstlerInnen gestaltete und gefertigte Kataloge zu ihren Ausstellungen. Diese Kataloge ermöglichten den AusstellungsbesucherInnen nicht nur gedruckte Informationen zur gesehenen Ausstellung nach deren Besuch mitzunehmen, sondern auch ein Stück Kunst an sich. In der Ausstellung werden über 100 Künstlerkataloge zu sehen sein. So wird ein guter Einblick in die Vielfalt der Künstlerkataloge seit den 1950er Jahren bis in die Gegenwart möglich. Bis 29.5. Di-So 10-18h.