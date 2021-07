Der Melatenfriedhof: Das Gedächtnis der Stadt - Tag des offenen Denkmals

Kölner haben ein besonderes Verhältnis zum Gedächtnis. Und so wie zu Lebzeiten Interesse füreinander besteht, so auch nach dem Leben. Friedhofswanderungen sind erlebte Stadtgeschichte, Kunstgeschichte, Personengeschichte, eben Gedächtnisgeschichte, präsentiert von Günter Leitner. AntoniterCityTours in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenverband Köln und Region.

Eintritt frei.