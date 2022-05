Die Ausstellung widmet sich dem bekanntesten Satire­blatt der Wirtschafts­wunder­jahre. Titelblätter, Zeich­nungen und originale Litho­graphien aus den Jahren 1954 bis 1967 entführen in eine noch gar nicht so lang vergangene Epoche – und weisen auf Paralle­len zum heutigen Weltgeschehen. Bis 3.10. Di-So 11-18h, 1. Do im Monat 11-20h. 6/3 €.