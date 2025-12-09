Der Schnee von gestern 09.12.2025 18:00 Freies Werkstatt Theater Zugweg 10, 50677 Köln 5. November 2025 13:20 Performance für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren Zurück zu den Suchergebnissen Info Betreiber StandortFreies Werkstatt Theater Zugweg 10, 50677 Köln Datum & Uhrzeit 09.12.2025 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 09.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 10.12.2025 10:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste