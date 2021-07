Die letzten ihrer Art - Forschung zum Schutz der Vietnamesischen Krokodilschwanzechse

Gemeinsam mit dem Zoo Köln bietet das Umweltbildungszentrum Leidenhausen einen Vortrag zu urzeitlichen Reptilien an: Die Krokodilschwanzechse ist ein sogenanntes „lebendes Fossil“, deren Evolutionslinie sich bis ins Zeitalter der Dinosaurier zurückverfolgen lässt. Heute ist die urtümliche Echse akut vom Aussterben bedroht. Im Rahmen ihrer Master- und Doktorarbeit am Kölner Zoo/ Universität zu Köln fand Dr. Mona van Schingen-Khan heraus, dass es nur noch etwa 100 Exemplare in Vietnams Urwäldern gibt. Dr. Mona van Schingen-Khan erzählt über ihre Forschungsarbeit in Vietnam und internationale Schutzbemühungen, um dem Aussterben der Art entgegen zu wirken.