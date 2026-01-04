Die Walküre 01.04.2026 18:00 Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln 27. Februar 2026 16:12 Oper von Richard Wagner Zurück zu den Suchergebnissen Info Foto: Matthias Jung StandortOper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln Datum & Uhrzeit 01.04.2026 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 04.04.2026 17:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.04.2026 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 17.04.2026 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 19.04.2026 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste