Probenausschnitte aus „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ von Joël Pommerat aus dem Französischen von Isabelle Rivoal. Dass die beiden Koreas sich wiedervereinigen – schwer vorstellbar in unserer Welt. In seinem Panoptikum aus einzelnen Episoden behandelt Joël Pommerat genau solche Vorkommnisse: schwer vorstellbar, aber sie passieren. Immer geht es um Liebe, Freundschaft, Verbundenheit, und immer geschieht etwas, das alles ganz plötzlich in ein anderes Licht stellt. Mit Studierenden der Schauspielschule Der Keller, Regie: Ronny Miersch