Von Teeses Burlesque-Revue Glamonatrix entführt das Publikum auf eine aufregende visuelle Reise, in der sich eine atemberaubende Performance an die nächste reiht. Die glamouröse Varieté-Show präsentiert extravagante neue Shownummern von Dita von Teese und ihrem Ensemble in Kostümen, die von der berühmten Korsettmacherin Mister Pearl, der britischen Designerin Jenny Packham, der französischen Couturierin Alexis Mabille, der Burlesque-Ikone Catherine D’Lish, den Brooke Brothers und anderen bekannten Designern kreiert wurden.