Dorothea von Stetten-Kunstpreis 2022 - Junge Kunst aus Polen

In diesem Jahr richtet sich der Blick auf die vielschichtige, hochreflektierte, momentan aber auch durch die politische Situation im Land durchaus herausgeforderte Kunstszene Polens. Die Jury hat drei FinalistInnen ausgewählt. Während Zuza Golińska unsere Rolle in gesellschaftlichen Systemen und öffentlichen Räumen beobachtet, reflektiert Daniel Rycharski sexuelle Identität im Kontext von Religiosität, Tradition und Provinzialität. Diana Lelonek untersucht an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft unseren Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. Eröffnung Mi, 15.6., 19h. Di-So 11-18h, Mi 11-21h. Bis 4.9.