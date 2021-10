Douglas Swan - Ein moderner Klassiker

Seit Mitte der 1970er-Jahre lebte der 1930 in den USA geborene schottische Künstler Douglas Swan in Bonn. Er arbeitete in unmittelbarer Nachbarschaft zu August Mackes ehemaligem Wohn- und Atelierhaus und empfing durch dessen Werk wichtige Impulse. Bestens bekannt und vernetzt in der quirligen rheinischen Kunst- und Kulturszene fand Douglas Swan hier wie auch international viele öffentliche und private Sammler seiner Werke und blieb insbesondere vielen Bonnern in lebhafter Erinnerung. Mit dieser Ausstellung würdigt das Museum August Macke Haus den Künstler anlässlich seines 90. Geburtstages erstmals mit einer umfassenden Retrospektive. Bis 16.1.2022. Do 11-19h, Fr-So 11-17h.