Wasser in seinen vielfältigen Erscheinungsformen in der Stadt am Rhein - eine Fotoreise quer durch Köln von Abwasser bis Weihwasser. Fotografie; Digitaldrucke auf verschiedenen Oberflächen: Leinwand, Dibond und Bütten. Ausstellung vom 20.7.-25.7. Tgl. 11-18.30h.