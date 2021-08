Viele versuchen Elvis Presley zu imitieren, nur wenige überzeugen die Fangemeinde. Oliver Steinhoff gilt als Deutschlands Bester – mit einer Stimme, täuschend echt wie das Original. Der weltweit mehrfach als Elvis Tribute Artist ausgezeichnete und zweimalige Grand Elvis-Europameister gehört zu den Top 10 der Ultimate World Championships in Memphis Tennessee. Mit seinem Programm „ELVIS – His Life In Music“ kommt der „wohl beste Elvis-Darsteller seit Elvis” (John Wilkinson, langjähriger Weggefährte und Gitarrist des King of Rock’n’Roll) jetzt nach Köln-Ehrenfeld. In dem zweieinhalbstündigen Konzert präsentiert er Elvis Presleys gesamtes musikalisches Repertoire, von seinen Anfängen des Rock`n`Roll über Gospel und Blues bis zu seinen Filmhits wie Teddy Bear, Viva Las Vegas oder Jailhouse Rock.