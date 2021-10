Erlebniskino mit Idefix

Idefix, der clevere Hund aus dem Asterix-Universum, bekommt ab November seine eigene Animationsserie – und feiert dies mit einem großen Auftritt im Kino. Schon vor der deutschen Erstausstrahlung bei SUPER RTL bringt der Kölner Sender in Kooperation mit der Kreativ-Agentur Studio57 vier Folgen von „Idefix und die Unbeugsamen“ am 30. und 31. Oktober in rund 250 deutsche Kinos. Mit dabei auf der Leinwand ist der Sänger Luca Hänni, der als Erzähler durch die Serie führt und das junge Kinopublikum in eigens gedrehten Spots direkt anspricht. Vor Ort erwarten die kleinen und großen Zuschauer*innen spannende Mitmachaktionen, Fan-Artikel und weitere Überraschungen. Kinovorstellung am 30.+31.10. um 15h