Everyday Life

Die Künstler Michael Craig-Martin, Alex Katz und Julian Opie sind mit ihren Werken feste Bestandteile im Programm der Galerie Boisserée. In der Ausstellung zeigt die Galerie ihre Arbeiten erstmals unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt. Der Alltag und das alltägliche Leben bilden den Ausgangspunkt im Schaffen der drei Künstler. Bis 30.10. Di-Fr 10-18h, Sa 11-15h. Die Galerie ist am DC-Open-Wochenende am 3.9. bis 22h, am 4.9. bis 20h und am 5.9. von 11-18h geöffnet.