Exkursion nach St. Theodor

In der Vingster, von Paul Böhm erbauten, Kirche St. Theodeor pflegt die Gemeinde ein reges Kulturleben, wozu auch Ausstellungen in der Galerie, die sich im Kirchbau befindet, gehören. Hier stellt der Künstler und Kunsthistoriker Igor Borowski, sein aktuelles Projekt „Heilige Hände“ vor und bietet anschließend eine Führung durch die architektonisch äußerst interessante Kirche an. Anmeldung erforderlich bis zum 11.8.

17€