Fastelovend in Kölle

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch herrscht in Köln der Ausnahmezustand. Singen, Tanzen, Zööch, Dreigestirn, Kamelle, Strüßcher und und und… Die Teilnehmenden werden mit dem jecken Kalender, den Akteuren, Stars und Schauplätzen vertraut gemacht. Und bekommen vom Fastelovend erzählt in den alten Zeiten und davon, wie er sich vom 19. Jahrhundert an zum heutigen Karneval entwickelt hat. Außerdem bekommen sie Tipps für die tollen Tage. Alaaf zesamme! Veranst.: koelntourismus.

13€