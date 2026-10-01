FILM AB! 130 Jahre Kino und Film in Köln

Am 20. April 1896 schreibt Köln Filmgeschichte: Am Augustinerplatz 12 wird mit dem „Cinématographe Lumière“ erstmals in Deutschland ein Filmprogramm vor zahlendem Publikum gezeigt. Anlässlich dieses Jubiläums lädt das Kölnische Stadtmuseum in seinem OPEN SPACE zu einer kleinen multimedialen Zeitreise ein – von den Anfängen des Films und des Kinos in Köln bis heute. Präsentation im OPEN SPACE des Kölnischen Stadtmuseums. 15.10.2026 – 14.3.2027. Ö: Di-So 10-17h