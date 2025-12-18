First Class Experience 22.01.2026 19:00 Kunsthafen im Kunsthaus Rhenania Bayenstr. 28, 50678 Köln 18. Dezember 2025 15:41 Autofiktionale Solo-Performance Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortKunsthafen im Kunsthaus Rhenania Bayenstr. 28, 50678 Köln Datum & Uhrzeit 22.01.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 23.01.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 24.01.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste