Florian Künstler - Live 2024

Mit Hits wie „Kleiner Finger Schwur“, „Pass auf dich auf“ und „Vergiss die guten Tage nicht“ aus seinem Debütalbum „Gegengewicht“ begeisterte Florian Künstler auf seiner ersten Live-Tour im Herbst 2023 seine Fans in fast ausschließlich ausverkauften Hallen. Auch für die Zusatzshows im April und Mai 2024 gibt es eine große Nachfrage und einige Termine sind bereits ausverkauft.Starke Texte, tiefe Emotionen – Florian Künstler ist ein Sänger und Geschichtenerzähler, der mit seinen warmen Popsongs in schweren Zeiten wie diesen Mut und Trost spendet. Geprägt durch seine Vita, weiß der Lübecker Songschreiber genau, wovon er seinen Fans erzählt. Mit seiner authentischen und charmanten Art schafft er ganz besondere Momente bei seinen Fans und im Live-Publikum. Florian Künstler ist ein geborener Performer, der die harte Schule des Straßenmusikers durchlaufen hat und es gewohnt ist, immer alles geben zu müssen, damit man ihm zuhört.Nach seiner Debütsingle „Leise“ (2020) und der EP „Gute Nachrichten“ (2022) folgte der nächste Meilenstein mit der Veröffentlichung seines Albums „Gegengewicht“, mit dem er direkt auf Platz 11 der Albumcharts einstieg. Dieses enthält unter anderem die Single „Kleiner Finger Schwur“, mit der es Florian Künstler bis auf Platz 4 der „TikTok DE Top 50“ und in die offiziellen Deutschen Single Charts geschafft hat.