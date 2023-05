frank&frei: (Wie) ist die Altenpflege noch zu retten?

Die „Pflege-Katastrophe“ wird vielfach beschworen. Aber wie kann sie abgewendet werden? Fakt ist: Frustriert und ausgebrannt verlassen engagierte Pflegekräfte ihren Beruf. Der dadurch verschärfte Fachkräftemangel lässt eine angemessene Pflege kaum noch zu. Die auf Pflege angewiesenen Menschen in Einrichtungen und zu Hause leiden täglich darunter – genau wie Angehörige, die oft mit ihren Kräften am Ende sind. Trotz zahlreicher Versprechen und Bemühungen der Politik ist eine wirkliche Besserung nicht abzusehen. In der Talkreihe „frank&frei“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ fragt Joachim Frank Vertreterinnen und Vertreter der Pflegenden, der Träger, der Krankenkassen und der Politik, was geschehen muss, damit sich die Situation in der Pflege für alle Beteiligten zum Besseren verändert. Mit Bernd Claßen (AOK Rheinland/Hamburg), Dirk Lotharius (Caritas Alten-Zentrum St. Bruno Klettenberg), Thomas Lueg (Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH), Josef Neumann (SPD, Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Landtag von NRW), Sandra Postel (Präsidentin der Pflegekammer NRW)