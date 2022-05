Frau Meier, die Amsel

Frau Meier macht sich Sorgen. Große und kleine - und völlig unnötige, wie Herr Meier findet. Eines Morgens hat sie jedoch wirklich einen Grund: In ihrem Garten findet sie eine junge Amsel, die gerade aus ihrem Nest gefallen ist. Es beginnt eine abenteuerliche Zeit für Frau Meier, in der sie den Vogel großzieht, bis er flügge wird. Aber wie soll sie ihm nun das Fliegen beibringen? Sie klettert auf einen Baum, hebt die Arme und...? Am Ende lächelt sie so geheimnisvoll, wie Herr Meier sie noch nie hat lächeln sehen.