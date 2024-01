Unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse, des entsetzlichen Terrors und des Krieges in Israel und Gaza, veranstaltet die Oper Köln ein Friedenskonzert. Mit dabei sind Solistinnen und Solisten aus dem Opernensemble, die Mitglieder des Internationalen Opernstudios sowie der Chor der Oper Köln. Sie singen Arien, Duette und Ensembles und Chöre aus Opern und geistlichen Werken sowie Kunst- und Volkslieder aus ihrer Heimat, die im Zeichen der Hoffnung und der Versöhnung stehen. Am Klavier begleiten Pianistinnen und Pianisten der Oper Köln. Der Eintritt ist frei, es gilt freie Platzwahl. Ab 1 Stunde vor Konzertbeginn werden im Foyer Zählkarten ausgegeben. Es besteht Spendenmöglichkeit an das Internationale Rote Kreuz.