Das Pre-College Cologne der Hochschule für Musik und Tanz Köln und die beiden Rotary Clubs Köln-Kapitol & Köln-Kastell freuen sich, auch im Jahr 2024 wieder außergewöhnliche junge Solist*innen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren in einem besonderen Konzertereignis ankündigen zu können. Die jungen Künstler*innen sind Ausnahmetalente und bereits Preisträger*innen zahlreicher nationaler und internationaler Jugendmusikwettbewerbe. Mit einem attraktiven und kurzweiligen Programm aus der großen Konzertliteratur zeigen sie persönliche Entwicklungen auf hohem Niveau. Begleitet werden die Künstler*innen vom Sinfonieorchester Wuppertal, welches mit mehr als 40 Konzertprogrammen pro Saison und einer Vielzahl verschiedener Konzertformate für die Offenheit des Klangkörpers steht, der durch außergewöhnliche Spielfreude und hohe Flexibilität begeistert. Seit 1900 beheimatet in der Historischen Stadthalle Wuppertal, die zu den besten Konzertsälen Europas zählt, tragen sie den Klang in die Welt und sind darüber hinaus Garant für eine engagierte und zeitgemäße Musikvermittlung.Mit den „Frühlingsspitzen“ 2024 wird eine erfolgreiche Konzertreihe fortgesetzt, die inzwischen zum Leuchtturmprojekt avanciert ist und Dank seiner Freunde & Förderer einen wichtigen Beitrag zur frühen musikalischen Spitzenförderung leistet. Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, dieses außergewöhnliche Konzertereignis persönlich mitzuerleben. Seien Sie willkommen, um jugendliche Begeisterung gepaart mit größter Klangfreude zu erfahren!