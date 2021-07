Funny van Dannen

Fanny van Dannen fing bereits im Alter von 16 Jahren an, Lieder in seiner Muttersprache, einem südholländischen Dialekt (Limburg), zu schreiben und zur Gitarre vorzutragen. 1995 erschien seine erste CD „Clubsongs“, die seinen Erfolg als Liedermacher begründete. In den folgenden Jahren entwickelten sich Songs wie „Als Willy Brandt Bundeskanzler war“, „Freundinnen“ oder „Herzscheisse“ zu absoluten Evergreens und sind mittlerweile auch einem breiteren Publikum bekannt.