Games of no Games – Anleitung zum beschwingten Gehen

Die Ausstellung zeigt historische und zeitgenössische Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die in der Geschichte der Kunst kaum Beachtung fanden und deren Teilnahme an der Gesellschaft und im Kunstbetrieb, beispielsweise durch Vormundschaft, Entzug des Wahlrechts oder Diskriminierung eingeschränkt wurde und noch immer wird. Die im Kölnischen Kunstverein gezeigten Künstlerinnen und Künstlern tauchen in ihren Werken in selbstentfremdende Rollenspiele ab, in denen sie andere Identitäten annehmen und eine Verwandlung stattfindet. Bis 5.3.23. Di-So 11-18h