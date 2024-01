Gedruckt um zu bleiben! – Flyer und mehr aus der Sammlung Ingrid Blom-Böer

Anlass der Ausstellung ist die Schenkung der Privatsammlung von Frau Dr. Ingrid Blom-Böer an die Kunst- und Museumsbibliothek Köln. Mit großer Leidenschaft hat sie seit den 1980er-Jahren Ausstellungen besucht und die dazugehörigen Flyer und Co. gesammelt. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Welt der Ausstellungsflyer und anderer gedruckter und gestalteter Ephemera / Kleinschriften. Neben dem inhaltlichen Themenspektrum zeigt sich die Vielfalt dieser Druckerzeugnisse in der grafischen Gestaltung, dem Format und dem Material. Eröffnung Fr 19.1., 19h, mit einem einführenden Gespräch zwischen Dr. Ingrid Blom-Böer und den Kuratorinnen Lilith Bitzer und Jessica Krämer. Ausstellung bis 3.3., Mo 14-21h, Di-Do 10-21h, Fr-So 10-18h