In der Ausstellung folgt der syrische Kurator und Archäologe Jabbar Abdullah mit neun KünstlerInnen und einem Kollektiv den Spuren des kulturellen Gedächtnisses Syriens. Im Museum schaffen sie ihren eigenen Ort gegen das Vergessen angesichts von Zerstörung und Verlust ihrer Heimat. Bis 11.9. Di-So 10-18h, Do 10-20h, 1. Do im Monat 10-22h. 7/4,50 €.