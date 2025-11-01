Gerrit singt 01.11.2025 18:00 Horizont Theater Thürmchenswall 25, 50668 Köln 29. September 2025 16:32 Gerrit Pleuger singt weltbekannte und bewährte Hits aus Film, Musical und Operette Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortHorizont Theater Thürmchenswall 25, 50668 Köln Datum & Uhrzeit 01.11.2025 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 16.11.2025 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 30.11.2025 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste