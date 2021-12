Geschichte mit Aussicht – Leben am Limes

Cocktailführung. Starten Sie ins Wochenende, ganz exklusiv über den Dächern von Bonn. Erleben Sie Kulturvermittlung in entspannter Atmosphäre und genießen Sie bei einem Getränk den besonderen Ausblick über Bonn und den Rhein. Die Führung beginnt genau dort und lässt Sie eintauchen in eine Zeit, als der Rhein noch eine Grenze zwischen dem römischen Imperium und „den“ Germanen war. Danach nimmt Sie ein*e Kulturvermittler*in mit in die Archäologische Landesausstellung "Leben am Limes" und präsentiert einzigartige Fundstücke und ihre Geschichten.

19/17,50€ inkl. Getränk