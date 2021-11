Die Ausstellung „Gespaltene Erinnerungen 1940–1950. Zwischen Geschichte und Erfahrung“ setzt sich mit Erinnerungen an den Holocaust und an die deutsche Besatzung in Griechenland sowie mit dem sich anschließenden Bürgerkrieg auseinander. Die vom Goethe-Institut Thessaloniki und mit Mitteln des Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds realisierte Schau wurde bereits 2016 und 2017 unter großer öffentlicher Beachtung in Thessaloniki gezeigt und wird nun der Kölner Öffentlichkeit präsentiert. Sie kann sowohl virtuell, als auch in den Räumen des NS-DOK besichtigt werden. Bis 23.01.2022. Ö: Di-So 10-18h, jeden 1. Do im Monat 10-22h.