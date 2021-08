Global Music Club Cologne: Ramesh Shotham & ♯kreuzvier

Zum Auftakt der 2. Staffel des Global Music Club Cologne präsentieren wir den brillanten Perkussionisten Ramesh Shotham. Aufgewachsen in Madras (Südindien), lebt er seit vielen Jahren in der Kölner Südstadt, wenn er nicht gerade durch die Welt tourt. Zum Konzert in die Lutherkirche hat er sich das junge, vielseitige Ensemble ♯kreuzviereingeladen