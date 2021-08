Goldgräber im wilden Kölner Westen

In unmittelbarer Nachbarschaft des Luxus-Wohnquartiers „Am Alten Güterbahnhof“ in Ehrenfeld entsteht auf dem Max-Becker-Areal, einem Gelände für Metallschrottverwertung, in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier. Die Begehrlichkeiten der Immobilienentwickler waren groß, die Weichen sind weitgehend gestellt. Dieses Gelände wollen wir mit dem Fahrrad umrunden und an mehreren Stationen über die atemberaubende Bodenspekulation rund um dieses Grundstück informieren, wie es dazu kam und welche Konsequenzen das für das zukünftige Stadtviertel hat. Dabei fragen wir auch: was für ein Quartier könnte hier entstehen, wenn...